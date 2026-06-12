В Семее раскрыли мошенничество с билетом на концерт Кайрата Нуртаса

В Семее полицейские раскрыли мошенничество, связанное с продажей билета на концерт казахстанского исполнителя Кайрат Нуртас, передает Baq.kz.

В полицию обратилась студентка медицинского колледжа, которая сообщила, что стала жертвой обмана при покупке билета через социальные сети.

По словам потерпевшей, неизвестная предложила ей приобрести билет на концерт популярного артиста. Доверившись продавцу, девушка перевела 10 тысяч тенге через банковское приложение, однако после получения денег обещанный билет ей так и не предоставили.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 20-летняя жительница Семея.

Как сообщили в полиции, девушка дала признательные показания. Похищенные денежные средства были изъяты.

В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли скриншоты переписки между сторонами и чек о денежном переводе.

По данному факту начато досудебное расследование. В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В полиции напомнили гражданам о необходимости соблюдать осторожность при покупке билетов через социальные сети и мессенджеры. Правоохранители рекомендуют приобретать билеты только через официальные сервисы и проверенные платформы, а также не переводить деньги незнакомым лицам без подтверждения подлинности сделки.