В области Абай прокуратура города Семей выявила нарушения при направлении водителей на обязательный экзамен по правилам дорожного движения, передает BAQ.KZ.

Проверка показала, что ряд нарушителей ПДД не были отправлены на пересдачу, несмотря на прямое требование законодательства.

Согласно КоАП РК, водители, совершившие ряд правонарушений, предусмотренных статьями 594, 596, 598, 599 и 600, обязаны подтвердить знание ПДД. В случае если экзамен не сдан в течение двух месяцев, суд может прекратить право управления транспортным средством.

Однако проверка установила, что по вине ответственного сотрудника полиции 14 правонарушителей, начиная с 2024 года, не были направлены на сдачу экзамена. Из-за этого они продолжали управлять автомобилями, хотя должны были пройти обязательную проверку знаний.

Прокуратура внесла акт надзора, по итогам которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Все 14 водителей направлены на пересдачу экзамена для восстановления контроля за соблюдением правил дорожного движения.