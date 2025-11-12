В Семее раскрыта кража золотых украшений на миллион тенге
Золото исчезло из квартиры 41-летней местной жительницы.
В Семее полицейские раскрыли кражу золотых украшений, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В отдел полиции обратилась 41-летняя местная жительница, заявив, что из её спальни со шкафа пропали ювелирные изделия. Ущерб составил 1 272 000 тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовной полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась 30-летняя жительница Семея. Женщина была доставлена в полицию и призналась в содеянном. По её словам, похищенные украшения она уже успела продать, поэтому вернуть их не удалось.
По факту кражи проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Полицейские напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности - хранить ценные вещи в надёжных местах, использовать сейфы и не оставлять посторонних без присмотра в доме.
