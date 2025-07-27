В Семее ребёнок упал в открытый колодец
Девочку доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.
Сегодня, 07:20
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Сегодня, 07:20Сегодня, 07:20
83Фото: pxhere.com
В Семее ребёнок провалился в открытый колодец, в результате инцидента ребёнок получил множественные ссадины и ушибы, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Объектив-Восток".
Местные жители в соцсетях утверждают, что подобные открытые колодцы не редкость в этом районе. Пользователи паблика "Оса-Семей" называют ситуацию угрозой жизни и здоровью, указывая на массовое игнорирование норм безопасности со стороны коммунальных служб.
По словам очевидцев, колодец был глубоким и заполнен строительным мусором - камнями и кирпичами. Девочку доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. По предварительным данным, её жизни ничего не угрожает.
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