В Семее ребёнок провалился в открытый колодец, в результате инцидента ребёнок получил множественные ссадины и ушибы, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Объектив-Восток".

Местные жители в соцсетях утверждают, что подобные открытые колодцы не редкость в этом районе. Пользователи паблика "Оса-Семей" называют ситуацию угрозой жизни и здоровью, указывая на массовое игнорирование норм безопасности со стороны коммунальных служб.

По словам очевидцев, колодец был глубоким и заполнен строительным мусором - камнями и кирпичами. Девочку доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. По предварительным данным, её жизни ничего не угрожает.