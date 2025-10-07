В Семее загорелся маршрутный автобус. По данным ДЧС Абайской области, инцидент произошёл на конечной остановке, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Сегодня в Семей в района Холодный ключ на улице Текстильная произошло возгорание автобуса на конечной остановке. Загорелся маршрутный автобус. К моменту прибытия пожарных автобус был полностью охвачен огнём", – сообщили в ДЧС Абайской области.

ДЧС Абайской области

Пожар удалось ликвидировать на площади 24 квадратных метра. К счастью, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.