В Семее сгорел маршрутный автобус
Спасатели предотвратили распространение огня.
Сегодня, 16:46
151Фото: ДЧС Абайской области
В Семее загорелся маршрутный автобус. По данным ДЧС Абайской области, инцидент произошёл на конечной остановке, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Сегодня в Семей в района Холодный ключ на улице Текстильная произошло возгорание автобуса на конечной остановке. Загорелся маршрутный автобус. К моменту прибытия пожарных автобус был полностью охвачен огнём", – сообщили в ДЧС Абайской области.
Пожар удалось ликвидировать на площади 24 квадратных метра. К счастью, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
