24 сентября учащиеся школ Семея будут обучаться в онлайн-формате, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в управлении образования, решение связано с проведением дезинфекционных работ на городских водопроводных сетях.

Оба учебных потока — утренняя и вечерняя смены — в этот день перейдут на дистанционный режим. Для занятий будут использоваться онлайн-платформы.

В управлении подчеркнули, что с 25 сентября обучение продолжится в обычном формате.