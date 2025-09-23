  • 24 Сентября, 01:59

В Семее школьников переведут на дистанционное обучение

Удаленка всего на один день.

Вчера, 17:25
Фото: pixabay.com

24 сентября учащиеся школ Семея будут обучаться в онлайн-формате, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в управлении образования, решение связано с проведением дезинфекционных работ на городских водопроводных сетях.

Оба учебных потока — утренняя и вечерняя смены — в этот день перейдут на дистанционный режим. Для занятий будут использоваться онлайн-платформы.

В управлении подчеркнули, что с 25 сентября обучение продолжится в обычном формате.

