В Семее сотрудники МЧС провели операцию по спасению мужчины, поднявшегося на пилон нового моста, передает BAQ.KZ. Сообщение об инциденте поступило на пульт 112 ДЧС области Абай.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, полиция, медики и представители местных исполнительных органов. Для переговоров с мужчиной на пилон поднялись психолог и спасатель МЧС. Параллельно спасатели обеспечивали безопасность на воде, выставив лодки на реке Иртыш, а также применили беспилотник для мониторинга ситуации с воздуха.

Переговоры с мужчиной вел руководитель подразделения Оперативно-спасательного отряда Ринат Бабаджанов. Благодаря его профессионализму и слаженной работе всех служб мужчину удалось благополучно спустить с пилона.