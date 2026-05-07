В Семее стартовал республиканский турнир по мини-футболу

В Семее на стадионе «Спартак» стартовал республиканский турнир по мини-футболу среди представителей СМИ – «Seitkhan Cup», посвящённый памяти известного спортивного журналиста и комментатора Амангельды Сейитхана, передает BAQ.kz.

В соревнованиях участвуют 12 команд из 6 областей и 4 городов Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент и другие регионы.

Турнир проводится с 2022 года и уже стал традиционным. В этом году он впервые проходит в Семее – на родине журналиста.

Напомним, Амангельды Сейитхан один из известных казахстанских спортивных комментаторов, который освещал крупные международные турниры и внес большой вклад в развитие спортивной журналистики страны.