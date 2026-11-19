В Семее новый автомобильный мост готовится принять на себя часть транспортной нагрузки, которая сегодня ложится на подвесную переправу. После открытия по нему смогут ездить не только большегрузы, но и автобусы 11 маршрутов. Ожидается, что пропускная способность транспортной связи между берегами города заметно вырастет.

Новый мост рассчитан на четыре полосы движения. Его длина составляет 810 метров, ширина – 23 метра. Сейчас строители приступили к укладке первого слоя асфальта. К этому этапу уже завершили монтаж металлического пролётного строения. Конструкция длиной 810 метров весит около 9 тысяч тонн. Также уложен гидроизоляционный материал под будущим асфальтовым покрытием.

Параллельно обновляют подъездные дороги. Реконструкция затронула участки улиц Шакарима и Танирбергенова общей протяжённостью более 500 метров.

У проекта есть и технологическая особенность: это первый в Казахстане мост, который возводят методом продольной надвижки пролётного строения.

Аким области Берик Уали поручил обеспечить строгий контроль качества и завершить оставшиеся работы в установленные сроки.

Однако главное значение новой переправы – не только в её размерах и технологии строительства. Сегодня по дорогам Семея за сутки проезжает более 6 тысяч автомобилей. После открытия моста этот показатель, по прогнозам, может вырасти до 12 тысяч.

Новая переправа должна помочь распределить транспортные потоки между берегами города, снизить нагрузку на действующий подвесной мост и улучшить городское сообщение. В том числе за счёт запуска общественного транспорта по 11 маршрутам.