Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай вынес приговор 21-летнему студенту юридического факультета Қ., передает BAQ.KZ. В закрытом заседании он признан виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних (ч. 4 ст. 120 и ч. 4 ст. 121 УК РК).

Согласно материалам дела, преступления были совершены в Семее в мае 2022 года и январе 2025 года в отношении детей в возрасте 12 и 13 лет.

Государственный обвинитель настаивал на назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. С такой позицией согласились представители потерпевших. Сам подсудимый вину отрицал и просил об оправдании.

Приговором суда Қ. признан виновным и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Отбывание наказания осужденному назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, — сообщили в суде области Абай.

Решение также предусматривает пожизненный запрет на педагогическую и иную деятельность, связанную с несовершеннолетними. Приговор не вступил в законную силу.