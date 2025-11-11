Основная проблема города Семей сегодня — дефицит тепла, сообщил аким области Абай Берик Уали. По его словам, именно из-за ограничений в теплоснабжении невозможно активно наращивать темпы жилищного строительства. Об этом стало известно на площадке СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Мы не можем активно строить новое жильё, пока не решён вопрос теплоснабжения. Если строительство новой теплоэлектроцентрали будет ускорено, мы сможем подавать больше тепла и, соответственно, строить больше жилых домов. Это станет возможным решением проблемы. Несмотря на сложности, работа в этом направлении продолжается", — подчеркнул аким области.

По словам Берика Уали, проект строительства новой теплоэлектроцентрали был инициирован по поручению Президента и поднимался ещё два года назад во время переговоров с соседним государством.

"На сегодняшний день основные вопросы по финансированию решены. За реализацию отвечает “Самрук-Энерго”. Мы подготовили участок под строительство и площадку для размещения солнечных панелей, разработали экономический график. До конца ноября будет определён конкретный подрядчик и подписано соглашение о начале строительства", — сообщил Берик Уали.

По его словам, акимат области готов обеспечить софинансирование и выполнение всех обязательств региона.

"Как только начнётся строительство, мы сможем значительно ускорить решение проблемы дефицита тепла в Семее и обеспечить устойчивое теплоснабжение", — добавил глава региона.

Параллельно с решением энергетического вопроса в регионе ведётся активная работа по строительству и вводу нового жилья.

"На сегодняшний день в области в эксплуатацию введено 159 тысяч квадратных метров жилья. Согласно плану, в ближайшее время планируется обеспечить жильём ещё 237 тысяч квадратных метров для нуждающихся граждан. В разных районах области ведётся строительство и покупка жилья для очередников. В результате этого семьи, стоящие в очереди, смогут получить новые квартиры", — отметил аким области.

По его словам, программа реализуется поэтапно и системно. Приоритет отдается социально уязвимым категориям граждан и молодым семьям.