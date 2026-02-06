В Семее в мусорном контейнере нашли тело новорождённого
В Семее в мусорном контейнере обнаружено тело новорождённого ребёнка. Информацию подтвердили в департаменте полиции Абайской области, передает BAQ.KZ.
По данным правоохранителей, 20-летняя девушка родила дома, и ребёнок, по её словам, родился без признаков жизни. Позже установили мужчину, который оставил тело младенца в контейнере.
Досудебное расследование продолжается.
Тело направлено на экспертизу, по результатам которой полиция примет процессуальное решение и даст правовую оценку действиям участников происшествия.
