В Семее в мусорном контейнере обнаружено тело новорождённого ребёнка. Информацию подтвердили в департаменте полиции Абайской области, передает BAQ.KZ.

По данным правоохранителей, 20-летняя девушка родила дома, и ребёнок, по её словам, родился без признаков жизни. Позже установили мужчину, который оставил тело младенца в контейнере.

Досудебное расследование продолжается.

Тело направлено на экспертизу, по результатам которой полиция примет процессуальное решение и даст правовую оценку действиям участников происшествия.