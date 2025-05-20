Необычная спасательная операция прошла у одной из многоэтажек по улице №20 в городе Семей. Сотрудники МЧС прибыли на вызов к детскому ясли-саду, где разъярённые вороны атаковали прохожих, передает BAQ.KZ.

Причиной агрессивного поведения птиц стал выпавший из гнезда птенец. Родители-птицы, защищая своё потомство, начали нападать на детей, родителей и сотрудников учреждения, создавая угрозу для безопасности малышей.

Ситуацию быстро взяли под контроль сотрудники оперативно-спасательного отряда. Птенца осторожно поймали и отнесли на безопасное расстояние от здания. После этого поведение взрослых ворон нормализовалось, и угроза для воспитанников и персонала была устранена.

Благодаря оперативным действиям спасателей дети смогли спокойно вернуться в детский сад, а тревожные родители — выдохнуть с облегчением.