В Семее выявили группу подростков в ночном заведении

В области Абай полицейские усилили ночные рейды по выявлению несовершеннолетних в увеселительных заведениях. Профилактические мероприятия проходят в Семее при участии сотрудников департамента полиции и прокуратуры, передает BAQ.KZ.

Основная цель проверок — защита подростков и предупреждение правонарушений в их отношении. В ходе рейдов сотрудники полиции обследуют развлекательные заведения, компьютерные клубы и другие места массового отдыха молодёжи. Особое внимание уделяется несовершеннолетним, находящимся вне дома в ночное время без сопровождения законных представителей.

Во время очередного рейда была выявлена группа подростков, находившихся в одном из развлекательных заведений без родителей. Несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции для проведения профилактической беседы и последующей передачи законным представителям.

По данным правоохранительных органов, к ответственности привлекут не только родителей подростков, но и администрацию заведения, допустившую их пребывание в ночное время.

В полиции отмечают, что значительная часть преступлений в отношении несовершеннолетних совершается именно ночью, когда они остаются без контроля взрослых. В связи с этим профилактическая работа и ночные рейды находятся на особом контроле.

Полицейские призывают родителей внимательнее относиться к местонахождению своих детей и не оставлять их без присмотра в позднее время суток.