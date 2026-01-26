  • 26 Января, 12:30

В Семее задержан пенсионер за поджог двух полицейских машин

Фото: freepik.com

В Семее 66-летний мужчина подозревается в поджоге двух автомобилей сотрудников полиции, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл вечером 25 января. В огне оказались Chevrolet Cobalt и Changan. По данным правоохранителей, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

"По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания", — сообщили в департаменте.

По информации ДЧС, автомобили были припаркованы на улице. Пожар был потушен до прибытия расчётов, пострадавших нет.

 
 
 
 
 
