В Семее задержан пенсионер за поджог двух полицейских машин
Сегодня, 12:05
81Фото: freepik.com
В Семее 66-летний мужчина подозревается в поджоге двух автомобилей сотрудников полиции, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл вечером 25 января. В огне оказались Chevrolet Cobalt и Changan. По данным правоохранителей, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
"По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания", — сообщили в департаменте.
По информации ДЧС, автомобили были припаркованы на улице. Пожар был потушен до прибытия расчётов, пострадавших нет.
