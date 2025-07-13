В Семее на 408 квартале произошел пожар в продуктовом магазине, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома, передает BAQ.KZ.

Пожарные по лестничному маршу из верхних этажей эвакуировали 18 жителей и ликвидировали пожар на площади 10 кв.м.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.