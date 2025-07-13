В Семее загорелся продуктовый магазин
Сотрудники МЧС при пожаре эвакуировали 18 человек.
Сегодня, 12:46
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Сегодня, 12:46Сегодня, 12:46
26Фото: Pixabay.com
В Семее на 408 квартале произошел пожар в продуктовом магазине, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома, передает BAQ.KZ.
Пожарные по лестничному маршу из верхних этажей эвакуировали 18 жителей и ликвидировали пожар на площади 10 кв.м.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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