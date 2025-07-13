  • 13 Июля, 12:52
  • BAIGENEWS

В Семее загорелся продуктовый магазин

Сотрудники МЧС при пожаре эвакуировали 18 человек.

Сегодня, 12:46
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 12:46
Сегодня, 12:46
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Фото: Pixabay.com

В Семее на 408 квартале произошел пожар в продуктовом магазине, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома, передает BAQ.KZ.

Пожарные по лестничному маршу из верхних этажей эвакуировали 18 жителей и ликвидировали пожар на площади 10 кв.м.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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