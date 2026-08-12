В Семее завершили строительство восьми из девяти опор нового моста

Строительство нового моста в Семее вышло на один из финальных этапов по опорам. Из девяти предусмотренных проектом уже готовы восемь. Сдать переправу в эксплуатацию планируют до конца 2026 года, передает BAQ.KZ.

Сейчас на объекте собирают пролетное строение. Рабочие монтируют блоки и ортотропные плиты, сваривают продольные и поперечные стыки.

Всего для моста требуется 9020 тонн металлоконструкций. К этому моменту смонтирована 6031 тонна, около двух третей от общего объема.

Работы идут и на подъездах к будущей переправе. По улице Шакарима уже уложили крупнозернистый асфальтобетон. На улице Танирбергенова продолжаются земляные работы и перенос инженерных сетей.

На одной из опор ведут лидерное бурение под шпунтовое ограждение.

Общая длина мостового сооружения составит 1350 метров. На сам пролет придется 810 метров, еще 540 метров составят автомобильные подходы. Ширина моста достигнет 23 метров.

Новая переправа должна связать районы Семея, разделенные рекой, и принять часть потока с действующих мостов. По ней сможет двигаться и грузовой транспорт.

Подрядчику поручено завершить работы по утвержденному графику. Отдельный контроль ведется за качеством сварки и монтажа конструкций.

После открытия город получит еще один маршрут между берегами, что должно разгрузить существующие переправы и сократить объезд для части транспорта.