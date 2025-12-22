Аким области Абай Берик Уали принял участие в церемонии зажжения огней главной новогодней ёлки на Центральной площади города Семей. На праздничное мероприятие были специально приглашены победители и призёры международных и республиканских олимпиад, спортивных соревнований и конкурсов по робототехнике, передаёт BAQ.KZ.

Глава региона поздравил жителей с наступающим Новым годом и адресовал теплые пожелания.

"Новый год – один из самых теплых и светлых праздников для каждой семьи. Действительно, это время, когда члены семьи собираются за одним дастарханом, благодарят за прошедший год и с надеждой ждут добрых перемен. Уходящий 2025 год был результативным для области. Наши цели на будущий год чётко определены. Мы продолжим развитие региона, реализацию новых проектов и будем активно работать над созданием территории, комфортной для каждой семьи, безопасной для каждого ребёнка и предоставляющей возможности для каждого гражданина", – отметил аким области.

В преддверии Нового года, с целью создания праздничного настроения для жителей города, за счёт средств спонсоров аллея Арбат на Центральной площади была украшена огнями в виде звёздного неба. В разных районах города установлено более 40 малых архитектурных форм. Кроме того, здания государственных учреждений и частных предпринимателей оформлены разноцветной иллюминацией.

В этом году в области были построены социально значимые объекты, отремонтированы дороги, улучшена инфраструктура населённых пунктов. В сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта реализованы конкретные проекты, а работа по повышению качества жизни населения велась на системной основе.

В завершение мероприятия эстрадные звёзды Айгерим Калаубаева, Адилет Жаугашар и местные артисты подарили горожанам праздничное настроение, исполнив концертные номера.