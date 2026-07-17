В «Семей орманы» открытого горения больше нет

В государственном лесном природном резервате «Семей орманы» продолжаются круглосуточные работы по ликвидации лесного пожара, передает BAQ.KZ.

По данным на 08:00 17 июля, в тушении задействованы 769 человек, 191 единица наземной техники и 8 вертолетов.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев и аким области Абай Берик Уали совершили облет территории пожара, чтобы оценить текущую обстановку.

В течение ночи специалисты проводили тушение по всему периметру, окарауливали территорию и проливали кромку огня, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара.

С наступлением утра в очаг возгорания был направлен пеший десант для ликвидации тлеющих участков в труднодоступной местности. Одновременно авиация продолжила массовые сбросы воды на внутренние очаги горения.

По информации оперативного штаба, открытого горения в настоящее время не наблюдается. Работы сосредоточены на ликвидации отдельных очагов тления.

С начала операции авиация выполнила 243 сброса воды, доставив на место пожара 546 тонн воды.