Сегодня, 18 июня, в Камышенском лесничестве Бородулихинского филиала государственного лесного природного резервата "Семей орманы" состоялось важное экологическое событие - официальный запуск автоматизированной системы раннего обнаружения лесных пожаров, передает BAQ.KZ. В церемонии приняли участие Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев и Председатель правления АО "Казахтелеком" Бауржан Мусин.

Новая система предназначена для круглосуточного видеомониторинга лесных массивов с помощью современных оптических и тепловизионных камер, установленных на 30-метровых мачтах с возможностью кругового обзора. Благодаря использованию технологий искусственного интеллекта система способна автоматически распознавать признаки задымления или огня и в режиме реального времени передавать тревожные сигналы в Центр оперативного управления. Это позволит в кратчайшие сроки реагировать на возгорания, минимизировать ущерб и предотвращать крупные лесные пожары ещё на ранних стадиях.

Проект реализуется в одном из самых пожароопасных регионов страны - с начала года в "Семей орманы" уже зафиксировано 42 очага возгорания, многие из которых были вызваны природными причинами, такими как сухие грозы. Система раннего обнаружения станет ключевым инструментом в борьбе с огненной стихией.

В рамках визита министр экологии также провёл совещание с представителями лесного хозяйства и инвесторами, где акцентировал внимание на необходимости активного освоения участков сгоревшего леса и дал поручение стабилизировать ситуацию до конца июня. Особое внимание было уделено координации действий и усилению профилактических мер.

В будущем система мониторинга будет интегрирована с Командным центром стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК, что обеспечит масштабное покрытие и централизованный контроль за лесными массивами на уровне всей страны.