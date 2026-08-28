В семи селах ЗКО открыли новые ветеринарные объекты

В семи населенных пунктах Западно-Казахстанской области ввели в эксплуатацию новые объекты ветеринарной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

Ветеринарные пункты заработали в селах Кабыршакты, Алгабас, Талдыапан, Караоба и Нурсай. В Талдыапане и Нурсае вдобавок сдали скотомогильники, отвечающие ветеринарно-санитарным требованиям.

Смысл размещать ветпункты прямо в селах простой. Владельцу скота не нужно везти животное в райцентр, а профилактические и противоэпизоотические мероприятия проходят вовремя.

Скотомогильники решают другую задачу. Павших животных хоронят по правилам, что снижает риск распространения инфекций на прилегающих территориях.

Объекты построены в рамках Комплексного плана развития ветеринарии на 2026–2030 годы. Документ предусматривает поэтапную модернизацию инфраструктуры ветслужбы и дополнительные меры по биологической безопасности.

Масштаб стройки по стране выглядит так. За последние два года местные исполнительные органы построили и приобрели 626 объектов ветеринарной инфраструктуры на 10,6 млрд тенге.

В 2026–2027 годах из республиканского бюджета планируют возвести еще 2 399 объектов.

В текущем году на отраслевую инфраструктуру заложено 36,3 млрд тенге, на эти деньги должны построить 1 298 объектов. В среднем выходит около 28 млн тенге на объект.

В министерстве рассчитывают, что поэтапная стройка закроет потребность сел в ветеринарной службе и усилит профилактику особо опасных заболеваний животных.