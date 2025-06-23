В Сенате Парламента РК в первом чтении началось рассмотрение нового Налогового кодекса и сопутствующего закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения". С докладом выступил председатель Комитета по финансам и бюджету сенатор Бекболат Орынбеков, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Он напомнил, что необходимость переработки кодекса была обозначена Главой государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года. Президент поручил выстроить справедливую, предсказуемую и прозрачную налоговую систему, способствующую экономическому росту и защите интересов налогоплательщиков.

Ключевые новеллы нового Налогового кодекса:

Дифференцированные ставки для отраслей.

Сохраняется базовая ставка корпоративного подоходного налога – 20%, но для банков ставка повышается до 25%. Столько же будет платить игорный бизнес. В социальной сфере ставки будут расти поэтапно: до 5% в 2026 году и до 10% в 2027 году. Сельхозпроизводители сохранят ставку 3%.

Повышение НДС.

Базовая ставка НДС увеличится с 12% до 16%. Введены льготные ставки: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года – на лекарства, медизделия и медицинские услуги. Производители сельхозпродукции смогут зачитывать до 80% НДС. При этом перечень освобождённых от налога товаров и услуг будет расширен.

Прогрессивный ИПН и налоги на роскошь.

Предлагается ввести 15% ставку индивидуального подоходного налога для тех, чей годовой доход превышает 8 500 МРП (свыше 33,4 млн тенге).

Дополнительный налог предусмотрен на роскошное имущество: автомобили дороже 75 млн тенге, самолёты и яхты свыше 100 млн – с акцизом 10%, а также недвижимость суммарной стоимостью выше 450 млн тенге – с дополнительным налогом 2%.

Сокращение специальных налоговых режимов.

Их останется только три: для самозанятых (4% при доходе до 15 млн тенге), по упрощённой декларации (4%, но может колебаться от 2% до 6%), и для фермеров, которые будут платить ИПН вместо единого земельного налога.

Жёстче – с налоговыми льготами.

Вводятся чёткие процедуры предоставления и отмены льгот, а уполномоченные госорганы будут обязаны мониторить и контролировать эффективность льгот по отраслям.

Освобождение от декларирования.

Физлица больше не будут обязаны подавать декларации об активах и обязательствах, кроме случаев владения зарубежным имуществом или покупки имущества дороже 78,6 млн тенге. При этом придётся указывать источник доходов.

Переход на сервисную модель.

Государство хочет снизить административную нагрузку на бизнес: вводится "фискальное сопровождение" с момента регистрации, камеры контроля становятся полностью автоматизированными.

Налоговые пилоты и модернизация.

Перед масштабными изменениями будут запускаться пилотные проекты. Цель – борьба с теневой экономикой и повышение доверия к налоговой системе.

Упрощение проверок и рассрочки.

Сроки налоговых проверок сокращаются, а для малого и микробизнеса вводятся ограничения на их приостановление. Предлагается предоставлять рассрочку по налоговой задолженности до 5,9 млн тенге без залога.

Новый подход к администрированию НДС.

Усилен контроль за электронными счетами-фактурами, пересматривается процедура возврата НДС.

Сопутствующий закон разработан для приведения других актов в соответствие с новым Налоговым кодексом.

Сенаторы не высказали замечаний по концепции. Финансово-бюджетный комитет рекомендовал одобрить проекты в первом чтении.