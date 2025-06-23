В Сенате началось обсуждение нового Налогового кодекса
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В Сенате Парламента РК в первом чтении началось рассмотрение нового Налогового кодекса и сопутствующего закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения". С докладом выступил председатель Комитета по финансам и бюджету сенатор Бекболат Орынбеков, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Он напомнил, что необходимость переработки кодекса была обозначена Главой государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года. Президент поручил выстроить справедливую, предсказуемую и прозрачную налоговую систему, способствующую экономическому росту и защите интересов налогоплательщиков.
Ключевые новеллы нового Налогового кодекса:
- Дифференцированные ставки для отраслей.
Сохраняется базовая ставка корпоративного подоходного налога – 20%, но для банков ставка повышается до 25%. Столько же будет платить игорный бизнес. В социальной сфере ставки будут расти поэтапно: до 5% в 2026 году и до 10% в 2027 году. Сельхозпроизводители сохранят ставку 3%.
- Повышение НДС.
Базовая ставка НДС увеличится с 12% до 16%. Введены льготные ставки: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года – на лекарства, медизделия и медицинские услуги. Производители сельхозпродукции смогут зачитывать до 80% НДС. При этом перечень освобождённых от налога товаров и услуг будет расширен.
- Прогрессивный ИПН и налоги на роскошь.
Предлагается ввести 15% ставку индивидуального подоходного налога для тех, чей годовой доход превышает 8 500 МРП (свыше 33,4 млн тенге).
Дополнительный налог предусмотрен на роскошное имущество: автомобили дороже 75 млн тенге, самолёты и яхты свыше 100 млн – с акцизом 10%, а также недвижимость суммарной стоимостью выше 450 млн тенге – с дополнительным налогом 2%.
- Сокращение специальных налоговых режимов.
Их останется только три: для самозанятых (4% при доходе до 15 млн тенге), по упрощённой декларации (4%, но может колебаться от 2% до 6%), и для фермеров, которые будут платить ИПН вместо единого земельного налога.
- Жёстче – с налоговыми льготами.
Вводятся чёткие процедуры предоставления и отмены льгот, а уполномоченные госорганы будут обязаны мониторить и контролировать эффективность льгот по отраслям.
- Освобождение от декларирования.
Физлица больше не будут обязаны подавать декларации об активах и обязательствах, кроме случаев владения зарубежным имуществом или покупки имущества дороже 78,6 млн тенге. При этом придётся указывать источник доходов.
- Переход на сервисную модель.
Государство хочет снизить административную нагрузку на бизнес: вводится "фискальное сопровождение" с момента регистрации, камеры контроля становятся полностью автоматизированными.
- Налоговые пилоты и модернизация.
Перед масштабными изменениями будут запускаться пилотные проекты. Цель – борьба с теневой экономикой и повышение доверия к налоговой системе.
- Упрощение проверок и рассрочки.
Сроки налоговых проверок сокращаются, а для малого и микробизнеса вводятся ограничения на их приостановление. Предлагается предоставлять рассрочку по налоговой задолженности до 5,9 млн тенге без залога.
- Новый подход к администрированию НДС.
Усилен контроль за электронными счетами-фактурами, пересматривается процедура возврата НДС.
Сопутствующий закон разработан для приведения других актов в соответствие с новым Налоговым кодексом.
Сенаторы не высказали замечаний по концепции. Финансово-бюджетный комитет рекомендовал одобрить проекты в первом чтении.
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