Депутат Сената Бибигуль Жексенбай 29 декабря посетила Государственную академическую филармонию имени Еркегали Рахмадиева в Астане, где провела встречу с коллективом одного из ведущих культурных учреждений страны, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи было отмечено, что развитие культуры и искусства является важной частью государственной политики и напрямую связано с формированием духовного потенциала общества. Подчеркивалось, что устойчивое развитие отрасли требует системного законодательного подхода и прочной правовой базы, отвечающей современным условиям и запросам профессионального сообщества.

Особое внимание было уделено вопросам совершенствования законодательства в сфере авторского права.

"Значимым шагом стал новый закон в сфере авторского права, разработанный при активном участии представителей творческого сообщества, отраслевых экспертов и юристов. Этот документ стал результатом продолжительной и системной работы депутатов Парламента. Его главная цель - обеспечить реальную защиту прав авторов, исполнителей и творческих коллективов", — отметила Бибигуль Жексенбай.

Также в ходе диалога обсуждались меры поддержки живого исполнения и формирование справедливых условий для профессиональных артистов. Сенатор подчеркнула, что введение ограничений на использование фонограммы является взвешенным решением, основанным на общественном запросе и международной практике.

По итогам встречи Бибигуль Жексенбай заявила, что Парламент намерен и далее последовательно работать над совершенствованием законодательства в сфере культуры, укреплением механизмов защиты авторских прав и поддержкой творческих коллективов страны.