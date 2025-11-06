В кулуарах Сената вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова привела примеры статистики прослушиваний казахстанских исполнителей на международных стриминговых площадках, подчеркнув, что отеческая музыка востребована не только внутри страны, но и за её пределами, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, Министерство юстиции провело анализ данных об онлайн-прослушиваниях популярных казахстанских артистов, чтобы показать масштабы цифрового музыкального рынка и важность прозрачного учёта авторских вознаграждений.

"Мы взяли топ-10, 20 исполнителей, у которых большое количество прослушиваний в интернете. Например, песня Ирины Кайратовны “5000” звучит примерно 17 миллионов раз в месяц", — отметила она.

Она добавила, что, по данным стриминговых сервисов, некоторые казахстанские исполнители имеют миллиарды прослушиваний в год.