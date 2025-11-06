  • 6 Ноября, 16:31

В Сенате назвали топ казахстанских исполнителей по прослушиваниям

В кулуарах Сената вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова привела примеры статистики прослушиваний казахстанских исполнителей на международных стриминговых площадках, подчеркнув, что отеческая музыка востребована не только внутри страны, но и за её пределами, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, Министерство юстиции провело анализ данных об онлайн-прослушиваниях популярных казахстанских артистов, чтобы показать масштабы цифрового музыкального рынка и важность прозрачного учёта авторских вознаграждений.

"Мы взяли топ-10, 20 исполнителей, у которых большое количество прослушиваний в интернете. Например, песня Ирины Кайратовны “5000” звучит примерно 17 миллионов раз в месяц", — отметила она.

Она добавила, что, по данным стриминговых сервисов, некоторые казахстанские исполнители имеют миллиарды прослушиваний в год.

"К примеру, у Нургисы Керинкожы около 1 миллиарда прослушиваний в год, у Нурбека Мусиева - 821 миллион, у Иманбека Зайкенова 4 миллиарда. Это открытые данные, которые мы анализируем, песня Димаша Кудайбергена “SOS” была прослушана более 22 миллионов раз только на одной платформе. Эта статистика показывает, что казахстанская музыка востребована, и авторы должны получать справедливое вознаграждение. Именно на это направлены новые инструменты цифровизации в сфере авторского права", — сообщила вице-министр.

