В Сенате состоялось расширенное заседание Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, посвящённое перспективам развития животноводства, а также вопросам производства и реализации мяса и мясной продукции, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как отметил председатель комитета, депутат Али Бектаев, животноводство остаётся одной из ключевых отраслей агропромышленного комплекса и играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, повышении доходов сельского населения и социально-экономическом развитии регионов.

"Животноводство, как одна из ведущих отраслей агропромышленного комплекса, играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, повышении доходов сельского населения и поддержке социально-экономического развития регионов. Эта сфера должна не только обеспечивать внутренний рынок основными продуктами питания, но и формировать экспортный потенциал, способствуя устойчивому росту национальной экономики. В результате системной государственной поддержки, оказываемой в последние годы, производственные показатели животноводства постепенно улучшаются, в отрасли сформировалась положительная динамика", — отметил Али Бектаев.

По его словам, в Казахстане продолжается рост поголовья скота. Так, численность крупного рогатого скота увеличилась на 2,7%, лошадей — на 6,9%, верблюдов — на 6,3%. Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, в отрасли сохраняется ряд системных проблем.

"Прежде всего, продуктивность скота по-прежнему остаётся на низком уровне, доля племенного поголовья недостаточна, а эффективность обеспечения фермеров необходимыми пастбищными угодьями на местах не обеспечена в полной мере. Эти факторы ограничивают качественный рост объёмов производства", — отметил председатель комитета.

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам кормовой базы и инфраструктуры. Слабость кормового обеспечения, деградация пастбищ, дефицит водных источников и недостаточное развитие пастбищной инфраструктуры приводят к росту издержек хозяйств и влияют на устойчивость производства.

"Особенно актуальной остаётся проблема освоения пастбищ в отдалённых населённых пунктах. Недостаточность инфраструктурной поддержки в этом направлении не позволяет в полной мере использовать природный потенциал отрасли. Отдельную обеспокоенность вызывает и кадровый вопрос. В сельской местности нехватка ветеринарных врачей, зоотехников, а также слабые механизмы привлечения и удержания молодых специалистов напрямую отражаются на качестве производства. Кроме того, доступность и качество ветеринарных и сервисных услуг остаются неравномерными по регионам", — отметил сенатор.

В этой связи участники заседания предложили рассмотреть поэтапное внедрение новых, ориентированных на результат механизмов государственной поддержки животноводства.