В Сенате обсудили потенциал производства и экспорта мяса в Казахстане
Какие системные проблемы сдерживают развитие животноводства и рост экспорта мяса?
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Сенате состоялось расширенное заседание Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, посвящённое перспективам развития животноводства, а также вопросам производства и реализации мяса и мясной продукции, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Как отметил председатель комитета, депутат Али Бектаев, животноводство остаётся одной из ключевых отраслей агропромышленного комплекса и играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, повышении доходов сельского населения и социально-экономическом развитии регионов.
"Животноводство, как одна из ведущих отраслей агропромышленного комплекса, играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, повышении доходов сельского населения и поддержке социально-экономического развития регионов. Эта сфера должна не только обеспечивать внутренний рынок основными продуктами питания, но и формировать экспортный потенциал, способствуя устойчивому росту национальной экономики. В результате системной государственной поддержки, оказываемой в последние годы, производственные показатели животноводства постепенно улучшаются, в отрасли сформировалась положительная динамика", — отметил Али Бектаев.
По его словам, в Казахстане продолжается рост поголовья скота. Так, численность крупного рогатого скота увеличилась на 2,7%, лошадей — на 6,9%, верблюдов — на 6,3%. Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, в отрасли сохраняется ряд системных проблем.
"Прежде всего, продуктивность скота по-прежнему остаётся на низком уровне, доля племенного поголовья недостаточна, а эффективность обеспечения фермеров необходимыми пастбищными угодьями на местах не обеспечена в полной мере. Эти факторы ограничивают качественный рост объёмов производства", — отметил председатель комитета.
Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам кормовой базы и инфраструктуры. Слабость кормового обеспечения, деградация пастбищ, дефицит водных источников и недостаточное развитие пастбищной инфраструктуры приводят к росту издержек хозяйств и влияют на устойчивость производства.
"Особенно актуальной остаётся проблема освоения пастбищ в отдалённых населённых пунктах. Недостаточность инфраструктурной поддержки в этом направлении не позволяет в полной мере использовать природный потенциал отрасли. Отдельную обеспокоенность вызывает и кадровый вопрос. В сельской местности нехватка ветеринарных врачей, зоотехников, а также слабые механизмы привлечения и удержания молодых специалистов напрямую отражаются на качестве производства. Кроме того, доступность и качество ветеринарных и сервисных услуг остаются неравномерными по регионам", — отметил сенатор.
В этой связи участники заседания предложили рассмотреть поэтапное внедрение новых, ориентированных на результат механизмов государственной поддержки животноводства.
"Мы считаем необходимым заняться совершенствованием системы субсидирования, расширением доступных инструментов кредитования, стимулированием производства и переработки, а также повышением эффективности отрасли за счёт внедрения современных технологий. При этом усиление селекционной работы, широкое применение искусственного осеменения и внедрение научных достижений в производство должны стать одними из ключевых приоритетов. Также необходимо уделить особое внимание обеспечению крупных предприятий по переработке мяса и мясной продукции достаточными объёмами сырья и эффективным механизмам его реализации на внутреннем и внешнем рынках", — резюмировал председатель комитета.
Самое читаемое
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- Токаев: любой глава государства должен приходить к власти через выборы
- Токаев: к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана
- Жанибек Алимханулы получил официальное наказание по допинговому делу
- На каком месте Казахстан среди самых пьющих стран СНГ