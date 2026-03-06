В Сенате отметили вклад женщин в развитие Казахстана
В Сенате Парламента Казахстана прошло торжественное мероприятие в честь Международного женского дня. Женщин наградили государственными наградами за вклад в развитие страны.
В преддверии Международного женского дня в Сенате Парламента Казахстана состоялась торжественная церемония награждения женщин. Спикер Палаты Маулен Ашимбаев поздравил коллег и отметил их вклад в развитие страны, передает BAQ.KZ.
Во время церемонии Маулен Ашимбаев поблагодарил женщин за их профессионализм и вклад в развитие Казахстана. По его словам, сегодня женщины играют важную роль не только в семье, но и в общественной и политической жизни страны.
"В последние годы в стране по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева осуществляются масштабные преобразования, логическим продолжением которых стала конституционная реформа", - сказал Маулен Ашимбаев.
Он подчеркнул, что новая Конституция направлена на развитие справедливого и демократического государства. При этом особое внимание уделяется поддержке семьи и защите традиционных ценностей.
"Важнейшее значение имеют новые конституционные нормы, направленные на укрепление института семьи, защиту и продвижение национальных ценностей, заботу о старшем поколении", - отметил спикер Сената.
Также, по его словам, проект нового Основного закона расширяет возможности женщин для участия в общественной и профессиональной жизни.
"Принципиальное значение для женщин имеет проект нового Основного закона с позиции расширения их прав и возможностей для участия в общественной, профессиональной и политической жизни страны", - подчеркнул Ашимбаев.
В ходе мероприятия были вручены государственные награды. Заместитель председателя Сената Ольга Перепечина получила почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", а сенатор Айнур Аргынбекова была награждена орденом "Құрмет".
Орденом "Құрмет" также награждены сенатор Асем Рахметова и заведующая отделом Аппарата Сената Айгуль Биболова. Ряду сотрудниц аппарата были вручены медали "Ерен еңбегі үшін".
В завершение мероприятия Маулен Ашимбаев отметил, что государственные награды - это признание значительного вклада женщин в развитие страны и поблагодарил коллег за профессиональную и ответственную работу.
