В Сенате подняли вопрос о ведомственной принадлежности Института зоологии. Сенатор Али Бектаев предложил обсудить возможность передачи научного учреждения в ведение Министерства экологии. Руководство института отметило, что организация исторически развивалась как научное подразделение, но активно сотрудничает с экологическим ведомством и другими министерствами, передаёт BAQ.KZ.

Парламентарий поинтересовался, как складываются отношения института с Министерством экологии, как он функционирует в системе Министерства науки и высшего образования, а также есть ли взаимодействие с другими ведомствами, включая Министерство сельского хозяйства.

В ответ заместитель генерального директора по науке Института зоологии Марина Чирикова отметила, что этот вопрос "каверзный", так как ни одно министерство не стремится передавать свои институты. Она напомнила, что Институт зоологии изначально был создан как подразделение Академии наук и всегда развивался по научной линии.

"Мы регулярно даём рекомендации в виде биологических обоснований и передаём результаты исследований Министерству экологии и природных ресурсов. Кроме того, ведём совместную работу в области ветеринарии, в частности по вопросам передачи вирусных заболеваний диким видам птиц", — подчеркнула Чирикова.

Сенатор Али Бектаев отметил, что проблема действительно сложная: институт формально подчиняется одному министерству, финансируется через другое, а вопросы охраны природы и животных относятся ещё к третьему.

При этом, по словам Марии Чириковой, финансирование сегодня зависит не столько от ведомственной подчинённости, сколько от условий участия в целевых программах.

"Конкурсы грантов Министерства науки и высшего образования открыты для всех организаций — в них участвуют не только подведомственные учреждения, но и другие научные организации", — пояснила она.

Отметим, Институт зоологии РК занимается исследованием многообразия животного мира страны и внедрением научных знаний в общество. Его миссия заключается в сохранении баланса между защитой дикой природы и устойчивым развитием общества. Среди ключевых задач института — развитие зоологической науки, сохранение биоразнообразия и изучение влияния человека на дикую природу.