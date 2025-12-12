В Казахстане с 1 января 2027 года существенно вырастет зарплата ветеринарных специалистов в сельской местности, передаёт BAQ.KZ.

Об этом в кулуарах Сената сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин.

"Мы внесли соответствующий закон в Мажилис Парламента, и если требуются дополнительные средства, они обязательно должны быть предусмотрены в республиканском бюджете. На данный момент мы получили поддержку, и с 1 января 2027 года заработная плата ветеринарных специалистов в сельской местности составит примерно 400 тысяч тенге", — отметил он.

Кроме того, вице-министр подчеркнул, что закон предусматривает изменения, направленные на улучшение работы ветеринарных служб и обеспечение их финансирования на должном уровне.