В сентябре годовая инфляция в Казахстане снизилась до 9,3%

Годовая инфляция в Казахстане в сентябре замедлилась до 9,3 процента после 9,8 процента в августе. За месяц цены выросли на 0,6 процента, столько же было и месяцем ранее.

При этом часть продуктов заметно подешевела. Самое сильное снижение за месяц зафиксировали на лук, сразу на 20,7 процента.

Лимоны стали дешевле на 13,9 процента, морковь на 13,6 процента, картофель на 13,4 процента, баклажаны на 11,2 процента, капуста на 10,1 процента.

Сладкий перец потерял в цене 6,5 процента, яблоки 5,3 процента, груши 2,4 процента, чеснок 1,3 процента, бананы 0,7 процента.

Каши для детского питания подешевели на 6,1 процента, сахар на 1,3 процента.

Телевизоры и подгузники тоже стали дешевле

Среди непродовольственных товаров сильнее всего за месяц снизились цены на крем для рук, на 6,9 процента. Детские подгузники подешевели на 6,6 процента, телевизоры на 5,6 процента.

Посудомоечные машины и микроволновые печи стали дешевле на 1,8 процента, гель для душа на 1,4 процента.

При этом в годовом выражении непродовольственные товары остаются лидером роста. За год они прибавили 11 процентов.

Платные услуги подорожали на 8,9 процента, продукты питания на 8,5 процента.

Автомобили за год подешевели на 11,3 процента

Если сравнивать с сентябрем 2025 года, некоторые товары стоят заметно меньше.

Автомобили подешевели на 11,3 процента, электрообогреватели на 9,1 процента, кондиционеры на 8,7 процента, электромясорубки на 5,6 процента.

Детские конструкторы стали дешевле на 2,6 процента, медицинские маски на 1,7 процента.

Среди продуктов за год сильнее всего подешевели яблоки, на 11,1 процента. Лимоны снизились в цене на 8,3 процента, свекла на 6,9 процента, капуста на 6,1 процента, бананы на 5,6 процента, сладкий перец на 3,9 процента.

Бюро национальной статистики ежемесячно отслеживает цены и тарифы по 537 позициям.

С января 2026 года в структуре индекса потребительских цен на продукты приходится 41,1 процента, на непродовольственные товары 28,4 процента, на платные услуги 30,5 процента.