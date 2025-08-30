Аким города Алматы Дархан Сатыбалды провел рабочее совещание, посвященное вопросам подготовки образовательных учреждений к предстоящему учебному году, передает BAQ.KZ.

В ходе совещания руководитель городского управления образования Сайран Сайфеденов сообщил, что в Алматы в 2025–2026 учебном году будут работать 353 организации среднего образования.

Ко Дню Конституции и Дню знаний в Алматы откроются новые школы. В рамках проекта "Келешек мектептері" в Алматы откроются 7 новых школ общей вместимостью 12 тысяч мест. Они расположены в микрорайонах Теректи, Самгау, Карасу, Акбулак, Нурлы Дала, а также на улице Левитана и проспекте Райымбека, 210. Кроме того, до конца сентября текущего года откроются еще 5 школ на 10,5 тыс.мест.

В новые учебные заведения приняты 10 889 школьников. Для обеспечения образовательного процесса было принято 693 педагога, из которых 350 прошли конкурсный отбор через портал enbek.kz, а 343 педагога переведены из других организаций образования.

Реализуется и проект "Школьный автобус", охватывающий перевозкой 7 532 учащихся 44 государственных школ. Также было отмечено, что с учетом открытия новых школ есть спрос на данный проект.

В этом году торжественные линейки, приуроченные к Дню знаний, состоятся 1 сентября для учеников первых и выпускных классов. В этот день в первый класс пойдут 29 240 учащихся и 19 765 учеников 11-х классов. Для остальных 2 сентября состоится "классный час", посвященный Дню знаний.

В рамках технического и профессионального образования в Алматы действуют 88 колледжей, где обучаются 85 544 студента. Для иногородних студентов в 46 общежитиях предусмотрено более 6 100 мест, включая 11 общежитий при 10 государственных колледжах на свыше 2 200 мест.

Сфера высшего образования представлена 35 вузами, где обучаются 202 тысячи студентов. Для них в Алматы предусмотрено 128 тысяч мест в студенческих общежитиях.