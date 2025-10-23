В центре Белграда, у здания Народной скупщины Сербии, произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Инцидент вызвал панику среди очевидцев и привёл к возгоранию палатки, установленной перед парламентом, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Министерство внутренних дел Сербии, мужчина 1955 года рождения, не являвшийся участником собрания, зашёл в одну из палаток и несколько раз выстрелил в 57-летнего мужчину. После этого он намеренно поджёг палатку сторонников президента Сербии Александара Вучича, внутри которой находился небольшой газовый баллон. Произошёл взрыв, но пожар быстро ликвидировали.

Пострадавший с огнестрельным ранением был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Нападавший задержан полицией на месте происшествия.

По данным МВД, подозреваемый арестован на 48 часов. Его обвиняют в покушении на убийство, а также незаконном хранении и обороте оружия и взрывчатых веществ.

Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства и мотивы нападения.