Центр Белграда вечером в воскресенье превратился в эпицентр массовых беспорядков. У здания парламента произошли столкновения между сторонниками и противниками президента Сербии Александра Вучича, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Сотни сотрудников спецназа выстроили кордон, чтобы разделить собравшихся. Однако мирные акции быстро переросли в стычки. По данным Министерства внутренних дел, задержаны 37 человек за "участие в нарушении общественного порядка во время незаявленного публичного собрания перед зданием Национальной ассамблеи".

Напряженная обстановка в столице стала продолжением протестных акций, прошедших накануне в Нови-Саде. Там тысячи людей почтили память погибших в трагедии на железнодорожном вокзале, когда из-за обрушения навеса погибли 16 человек. Участники обвиняют власти и коррумпированных чиновников в халатности, приведшей к катастрофе.

Одной из центральных фигур воскресных событий стала Диана Хрка - мать погибшего Стефана Хрки. Женщина объявила голодовку у палаточного лагеря сторонников Вучича возле парламента. Когда полицейские попытались увести ее, она отказалась покинуть место, заявив:

"Если вы хотите убить меня, убивайте, но я не уйду отсюда. Если со мной что-то случится, вы знаете, что произойдет".

Эти слова вызвали волну возмущения среди собравшихся и усилили накал страстей.

Президент Александр Вучич обвинил протестующих в нападении на лагерь его сторонников и призвал к спокойствию. Тем временем, акции в поддержку Дианы Хрки прошли и в других городах Сербии.

Массовые протесты в стране продолжаются с момента трагедии в Нови-Саде и, по мнению наблюдателей, становятся одним из крупнейших общественных вызовов для власти за последние годы.