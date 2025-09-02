В "серые списки" внесены тысячи казахстанцев: идет проверка на дропперство — АРРФР
Их счета и финансовые операции заблокированы на время проверки.
Сегодня, 13:31
Несколько тысяч казахстанцев попали в серые списки и проверяются на дропперство. Об этом сообщила председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова в кулуарах Парламента.
"Данные по дропперам постоянно обновляются. В настоящее время уже несколько тысяч человек у нас в этих списках есть. По ним блокируются не только счета, но и все операции. Проверяются. Серый список – на период проверки. Если подтверждается, то он заносится в черный список. Если не подтверждается, то его из этого списка исключают", - сказала Абылкасымова в кулуарах правительства во вторник.
