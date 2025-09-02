  • 2 Сентября, 14:15

В "серые списки" внесены тысячи казахстанцев: идет проверка на дропперство — АРРФР

Их счета и финансовые операции заблокированы на время проверки.

Сегодня, 13:31
АВТОР
BAQ.KZ Сегодня, 13:31
Сегодня, 13:31
137
Фото: BAQ.KZ

Несколько тысяч казахстанцев попали в серые списки и проверяются на дропперство. Об этом сообщила председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова в кулуарах Парламента.

"Данные по дропперам постоянно обновляются. В настоящее время уже несколько тысяч человек у нас в этих списках есть. По ним блокируются не только счета, но и все операции. Проверяются. Серый список – на период проверки. Если подтверждается, то он заносится в черный список. Если не подтверждается, то его из этого списка исключают", - сказала Абылкасымова в кулуарах правительства во вторник.

