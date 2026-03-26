В сеть попало видео спасения котят из ледяной воды в Шымкенте
Патрульные инспекторы вытащили из реки коробку с двумя котятами. Животные были переохлаждены, но остались живы.
В Шымкенте полицейские достали из ледяной воды двух маленьких котят, которых едва не унесло течением, передает BAQ.kz.
Инцидент произошёл после обращения местной жительницы. Она услышала жалобный писк и заметила, что в воду упала коробка с животными.
На место прибыли патрульные инспекторы Нурсултан Турсынбек и Мухтархан Заманбай. Не теряя времени, они спустились к реке и вошли в холодную воду, чтобы достать коробку.
По словам очевидцев, течение было сильным, а вода - ледяной. Тем не менее полицейским удалось быстро вытащить животных.
"Котята были сильно переохлаждены, но подавали признаки жизни", — отмечается в сообщении.
Спасение зафиксировал видеожетон одного из сотрудников. На записи видно, как инспекторы аккуратно достают коробку и проверяют состояние животных.
Благодаря оперативным действиям полицейских котята выжили.
Случай стал примером того, как своевременная реакция может спасти жизнь — даже самую маленькую.
