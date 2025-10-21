Во Франции продолжается расследование дерзкого ограбления Лувра, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. По данным телеканала BFMTV, преступники замаскировались под музейных работников — надели жёлтые жилеты и свободно вошли в здание.

Прокуратура изъяла один из жилетов, предположительно использованных злоумышленниками. Следователи также изучают записи с камер видеонаблюдения как внутри музея, так и на улицах Парижа. Один из свидетелей рассказал, что во время побега один из грабителей выбросил свой жилет — благодаря этому полиция получила важное вещественное доказательство.

Французские власти надеются на помощь граждан и рассчитывают, что бдительные очевидцы помогут установить личности преступников.