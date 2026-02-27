В Северном Казахстане подготовили крупнейшие водохранилища к паводковому сезону
Северо-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» завершил подготовку Сергеевского и Петропавловского гидроузлов к предстоящему паводковому периоду.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Северо-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» завершил подготовку Сергеевского и Петропавловского гидроузлов к предстоящему паводковому периоду, сообщает BAQ.kz.
На обоих объектах проведены берегоукрепительные работы и текущий ремонт по семи запланированным мероприятиям.
Сергеевский гидроузел регулирует сток реки Есиль и работает в каскаде с Петропавловским, образуя единый водохозяйственный комплекс для Северо-Казахстанской, а также частично Костанайской и Акмолинской областей. Оба гидроузла оснащены локальными системами оповещения, интегрированными с системой ДЧС региона.
«Сформированы дежурные аварийные бригады, специалисты обеспечены необходимым оборудованием, проведены инструктажи по технике безопасности. Работает оперативный штаб круглосуточного мониторинга водохранилищ и передачи информации о паводковой обстановке государственным органам и коллегам из РФ», — сообщил директор филиала Ержан Кусумбаев.
Самое читаемое
- Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
- Нурлан Сабуров заявил о планах вернуться в Россию: "Я вернусь"
- Алтын Путилин назначен пресс-секретарем Управления делами Президента РК
- Новый Сатпаев? В "Кайрате" растет новая звездочка
- КНБ и Генпрокуратура разъяснили, что грозит казахстанцам за участие в иностранных конфликтах