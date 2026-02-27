  • Главная
Северо-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» завершил подготовку Сергеевского и Петропавловского гидроузлов к предстоящему паводковому периоду.

Сегодня 2026, 07:11
Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

Северо-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» завершил подготовку Сергеевского и Петропавловского гидроузлов к предстоящему паводковому периоду, сообщает BAQ.kz.

На обоих объектах проведены берегоукрепительные работы и текущий ремонт по семи запланированным мероприятиям.

Сергеевский гидроузел регулирует сток реки Есиль и работает в каскаде с Петропавловским, образуя единый водохозяйственный комплекс для Северо-Казахстанской, а также частично Костанайской и Акмолинской областей. Оба гидроузла оснащены локальными системами оповещения, интегрированными с системой ДЧС региона.

«Сформированы дежурные аварийные бригады, специалисты обеспечены необходимым оборудованием, проведены инструктажи по технике безопасности. Работает оперативный штаб круглосуточного мониторинга водохранилищ и передачи информации о паводковой обстановке государственным органам и коллегам из РФ», — сообщил директор филиала Ержан Кусумбаев.

