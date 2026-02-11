В селе Казанка Айыртауского района пожар полностью уничтожил шлакоблочный дом, используемый верующими для намаза; пострадавших нет, сообщает BAQ.kz.

Вечером 9 февраля в селе Казанка Айыртауского района произошёл пожар в шлакоблочном здании, которое местные жители использовали для молитвенных собраний. Сообщение о возгорании поступило на пульт 101 департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.

К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил строение, произошло обрушение кровли. К тушению пожара были привлечены силы и средства пункта пожаротушения села Казанка, а также негосударственная противопожарная служба ТОО "Достыкский элеватор". Всего в ликвидации возгорания участвовали около 18 человек личного состава и 6 единиц техники.

Пожар был потушен, пострадавших нет. Предварительной причиной происшествия специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

В департаменте по ЧС подчеркнули, что сгоревшее строение не входило в перечень официальных культовых сооружений. Спасатели напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил эксплуатации печного, электрического и газового оборудования, чтобы избежать подобных происшествий.