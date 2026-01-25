  • 25 Января, 11:41

В Северном Казахстане загорелся рынок

В СКО спасены торговые точки при пожаре на рынке в городе Булаево.

Сегодня, 10:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 10:11
Сегодня, 10:11
160
Фото: Pixabay.com

В районе имени М. Жумабаева Северо-Казахстанской области, в городе Булаево на улице Муканова, произошёл пожар в продуктовом магазине. По предварительным данным, возгорание возникло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, передаёт BAQ.KZ.

Огонь представлял реальную угрозу соседним торговым точкам, расположенным под одной кровлей, что требовало быстрых и слаженных действий.

Благодаря оперативной работе огнеборцев пожар был ликвидирован, а соседние бутики удалось спасти, не допустив распространения огня.

"Соблюдение правил пожарной безопасности, особенно при использовании печного отопления, имеет решающее значение", - напомнили в МЧС.

Самое читаемое

Наверх