В районе имени М. Жумабаева Северо-Казахстанской области, в городе Булаево на улице Муканова, произошёл пожар в продуктовом магазине. По предварительным данным, возгорание возникло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, передаёт BAQ.KZ.

Огонь представлял реальную угрозу соседним торговым точкам, расположенным под одной кровлей, что требовало быстрых и слаженных действий.

Благодаря оперативной работе огнеборцев пожар был ликвидирован, а соседние бутики удалось спасти, не допустив распространения огня.