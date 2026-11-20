Когда-то на территории охотничьего хозяйства «Красный бор» насчитывалось всего 89 маралов. Сегодня их здесь уже 1 353. За несколько десятилетий популяция благородных оленей значительно увеличилась, а сам участок стал одним из мест их обитания в Северо-Казахстанской области.

История хозяйства началась в 1968 году. Спустя три года оно получило статус государственного воспроизводственного охотничьего хозяйства. Именно в тот период на его территории начали акклиматизировать маралов и кабанов.

По данным учета, в конце 1990-х годов в «Красном бору» обитали 89 маралов. К 2026 году их численность достигла 1 353 особей.

Как сообщили в МЭПР, сегодня территория участка составляет 62 309 гектаров. Он относится к резервному фонду охотничьих угодий.

При этом маралы обитают не только в «Красном бору». Согласно результатам учета за 2026 год, в целом по Северо-Казахстанской области зарегистрировано 1 723 особи.

Увеличение численности животных — показатель положительной динамики в сохранении и воспроизводстве дикой природы региона.