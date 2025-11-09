В американском штате Северная Каролина задержан подозреваемый в убийстве полицейского, погибшего при исполнении служебных обязанностей в больнице города Гарнер, сообщили местные власти, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на NBC News.

По данным полиции, 59-летний офицер Роджер Смит был смертельно ранен в результате перестрелки, произошедшей утром в субботу, 9 ноября, в отделении неотложной помощи медицинского центра WakeMed Garner Healthplex. Как сообщили представители клиники, трагедия произошла после "короткой борьбы" между офицером и подозреваемым.

По информации капитана полиции Гарнера Дэвида Кастелайна, подозреваемому — 29-летнему Бенджи Мартину-младшему, жителю Гарнера, предъявлено обвинение в убийстве. Уточняется, что Смит получил одно огнестрельное ранение. Мотив преступления пока не установлен.

Представители полиции отметили, что действия погибшего предотвратили возможные новые жертвы.

"Медицинские работники, находившиеся на месте происшествия, назвали офицера Смита героем. Его смелость и самоотверженность отражают высшие идеалы правоохранительной службы", — заявил капитан Кастелайн.

Губернатор штата Джош Стайн выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что Смит погиб, защищая пациентов и их близких. Начальник полиции Гарнера Крис Адамс назвал произошедшее "ужасным и бессмысленным актом насилия".

Руководство медицинской сети WakeMed Health & Hospitals заявило, что сотрудничает со следственными органами.