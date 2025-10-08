С наступлением холодов в Казахстане, как и во многих странах мира, возрастает риск заражения вирусами, вызывающими сезонный грипп и острые респираторные заболевания (ОРЗ), передает BAQ.KZ.со ссылкой на Energyprom.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно фиксируется около миллиарда случаев гриппа, до 5 миллионов из которых протекают в тяжёлой форме. От осложнений, в том числе пневмонии, в мире ежегодно умирают до 650 тысяч человек.

В Казахстане рост заболеваемости также сопровождается увеличением числа летальных исходов. Только за 2024 год от гриппа, ОРЗ и пневмонии в стране скончались 3,4 тысячи человек — на 15,6% больше, чем годом ранее. Таким образом, показатели вернулись к уровню, зафиксированному до пандемии COVID-19. Для сравнения: в 2019 году — последнем "допандемийном" году — число умерших составило 4,2 тысячи человек, а в 2020 году, на фоне коронавирусной вспышки, смертность от респираторных заболеваний резко выросла до почти 11 тысяч случаев.

С начала 2025 года тенденция остаётся тревожной. За первое полугодие в Казахстане от гриппа, ОРЗ и пневмонии скончались 1,8 тысячи человек — на 4,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Доля этих заболеваний от общего числа смертей выросла до 2,8%.

Наибольшее число летальных случаев зафиксировано в северных регионах страны, где климатические условия способствуют распространению респираторных вирусов. Однако антирейтинг возглавляет Алматы — здесь от гриппа, ОРЗ и пневмонии за шесть месяцев скончался 241 человек. В Костанайской и Карагандинской областях зарегистрировано по 189 случаев, в Северо-Казахстанской — 139, в Акмолинской — 121.

При этом именно в северных и центральных регионах зафиксированы и наибольшие доли умерших от этих заболеваний от общего количества смертей. Так, в Костанайской области этот показатель достиг 4,8%, в Северо-Казахстанской — 4,6%, в Алматы — 4%, в Карагандинской и Акмолинской — по 3,6%. В то же время наименьшие показатели зафиксированы в Туркестанской области, где умерли лишь 14 человек — это 0,4% от всех смертей в регионе.

В группе особого риска остаются дети младше года. За 2024 год от гриппа, ОРЗ и пневмонии в этой возрастной категории умерли 174 младенца, в первом полугодии 2025-го — 62 ребёнка. Несмотря на снижение числа смертей, доля респираторных заболеваний в структуре младенческой смертности остаётся высокой: 6,4% в 2025 году против 6,7% в 2024-м. Это более чем в два раза выше аналогичного показателя среди населения всех возрастов.