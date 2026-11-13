В СКО ограничили движение на 14 трассах

Из-за ухудшения погодных условий в Северо-Казахстанской области вводят ограничения движения на 14 участках республиканских и областных автодорог. Запрет касается всех видов транспорта, оснащённых летними шинами.

Ограничения вступают в силу 14 ноября с 00:00. В частности, они затронут следующие направления:

«Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» — от границы Акмолинской области до села Бесколь, а также от Мамлютского кольца до российской границы;

«Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» — участок между границами Костанайской и Акмолинской областей;

«Жезказган — Аркалык — Петропавловск» — от границы Акмолинской области до села Бесколь;

«Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ»;

«Кокшетау — Рузаевка»;

«Костанай — Мамлютка»;

«Петропавловск — Соколовка — граница РФ»;

«Петерфельд — Архангельское — Новокаменка»;

«Булаево — Возвышенка — Молодогвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское»;

«Рощинское — Корнеевка — Волошинка»;

«Волошинка — Сергеевка — Тимирязево»;

подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра;

«граница РФ — Петропавловск».

Предварительно движение планируют восстановить 14 ноября в 08:00. Водителей просят учитывать погодные условия, не выезжать на трассы на летней резине и заранее планировать маршруты.