В СКО ограничили движение на 14 трассах
13 Ноября 2026, 23:52
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13 Ноября 2026, 23:5213 Ноября 2026, 23:52
170Фото: fireman.kz
Из-за ухудшения погодных условий в Северо-Казахстанской области вводят ограничения движения на 14 участках республиканских и областных автодорог. Запрет касается всех видов транспорта, оснащённых летними шинами.
Ограничения вступают в силу 14 ноября с 00:00. В частности, они затронут следующие направления:
- «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» — от границы Акмолинской области до села Бесколь, а также от Мамлютского кольца до российской границы;
- «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» — участок между границами Костанайской и Акмолинской областей;
- «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» — от границы Акмолинской области до села Бесколь;
- «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ»;
- «Кокшетау — Рузаевка»;
- «Костанай — Мамлютка»;
- «Петропавловск — Соколовка — граница РФ»;
- «Петерфельд — Архангельское — Новокаменка»;
- «Булаево — Возвышенка — Молодогвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское»;
- «Рощинское — Корнеевка — Волошинка»;
- «Волошинка — Сергеевка — Тимирязево»;
- подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра;
- «граница РФ — Петропавловск».
Предварительно движение планируют восстановить 14 ноября в 08:00. Водителей просят учитывать погодные условия, не выезжать на трассы на летней резине и заранее планировать маршруты.
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