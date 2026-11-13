В СКО ограничили движение на 14 трассах

13 Ноября 2026, 23:52
АВТОР
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fireman.kz 13 Ноября 2026, 23:52
13 Ноября 2026, 23:52
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Фото: fireman.kz

Из-за ухудшения погодных условий в Северо-Казахстанской области вводят ограничения движения на 14 участках республиканских и областных автодорог. Запрет касается всех видов транспорта, оснащённых летними шинами.

Ограничения вступают в силу 14 ноября с 00:00. В частности, они затронут следующие направления:

  • «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» — от границы Акмолинской области до села Бесколь, а также от Мамлютского кольца до российской границы;
  • «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» — участок между границами Костанайской и Акмолинской областей;
  • «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» — от границы Акмолинской области до села Бесколь;
  • «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ»;  
  • «Кокшетау — Рузаевка»; 
  • «Костанай — Мамлютка»;
  • «Петропавловск — Соколовка — граница РФ»;
  • «Петерфельд — Архангельское — Новокаменка»;
  • «Булаево — Возвышенка — Молодогвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское»;
  • «Рощинское — Корнеевка — Волошинка»;
  • «Волошинка — Сергеевка — Тимирязево»;
  • подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра;  
  • «граница РФ — Петропавловск».

Предварительно движение планируют восстановить 14 ноября в 08:00. Водителей просят учитывать погодные условия, не выезжать на трассы на летней резине и заранее планировать маршруты.

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