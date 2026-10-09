В Северо-Казахстанской области временно ограничили движение на трассе

9 октября 2026 года, в 07:00 в Северо-Казахстанской области введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на 875-м километре автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» (район Покровского моста). Ограничение связано с проведением работ по текущему ремонту моста.

Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами:

автодорога «Рощинское — Корнеевка — Волошинка» (км 46–86,87);

автодорога «Волошинка — Сергеевка — Тимофеевка» (км 0–56);

автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» (км 876–946);

автодорога «Покровка — Корнеевка — Горное» (км 34–0).

Дополнительную информацию о дорожной обстановке можно получить круглосуточно, позвонив в колл-центр 1403.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут с учётом введённых ограничений.