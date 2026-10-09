В Северо-Казахстанской области временно ограничили движение на трассе
9 Октября 2026, 08:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
9 Октября 2026, 08:299 Октября 2026, 08:29
363Фото: Qazcontent
9 октября 2026 года, в 07:00 в Северо-Казахстанской области введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на 875-м километре автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» (район Покровского моста). Ограничение связано с проведением работ по текущему ремонту моста.
Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами:
- автодорога «Рощинское — Корнеевка — Волошинка» (км 46–86,87);
- автодорога «Волошинка — Сергеевка — Тимофеевка» (км 0–56);
- автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» (км 876–946);
- автодорога «Покровка — Корнеевка — Горное» (км 34–0).
Дополнительную информацию о дорожной обстановке можно получить круглосуточно, позвонив в колл-центр 1403.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут с учётом введённых ограничений.
Самое читаемое
- Почти 200 частных домов снесут в Алматы: какие улицы попадут под реновацию
- От Рыбакиной до Шайдорова: главные спортивные прорывы Казахстана за семь лет
- В Актау умер 9-летний мальчик после отравления домашней копченой рыбой
- Джеки Чан поделился впечатлениями о съемках в Казахстане
- Meta Ray-Ban в Казахстане: можно ли снимать людей и что грозит за скрытую запись