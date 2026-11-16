В шаге от золота: казахстанец Дмитрий Панарин завоевал серебро турнира в Замбии
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Казахстанский бадминтонист Дмитрий Панарин едва не завершил международный турнир в Замбии победой. В финале ему пришлось бороться за титул с представителем Индии, а судьба встречи решилась лишь в заключительном гейме.
Соревнования прошли в городе Лусака. Панарин уверенно добрался до решающего матча индивидуального турнира, где встретился с индийским спортсменом Манавом Чоудхари.
Финал получился напряженным. Казахстанец выиграл первую партию со счетом 21:19, однако соперник сравнял счет, взяв второй гейм — 21:14.
Все решалось в третьей партии. Панарин уступил с минимальной разницей — 20:22. В итоге матч завершился победой Чоудхари со счетом 2:1.
Таким образом, представитель Казахстана стал серебряным призером турнира. Бронзовые награды достались спортсменам из ОАЭ Бхарату Латишу и Деву Вишну.
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