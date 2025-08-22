В Шахтинске огонь с автомобиля перекинулся на жилой дом: эвакуировали 10 человек
Причину возгорания выясняют.
Сегодня, 06:46
57Фото: МЧС
В городе Шахтинске Карагандинской области загорелся легковой автомобиль во дворе пятиэтажного жилого дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС. По данным ведомства, в результате пожара произошёл хлопок газо-воздушной смеси, после чего пламя перекинулось на балконы второго и третьего этажей.
На место оперативно прибыли спасатели, которые эвакуировали 10 жильцов по лестничному маршу. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет — пожар удалось полностью ликвидировать.
