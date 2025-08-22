  • 22 Августа, 07:02

В Шахтинске огонь с автомобиля перекинулся на жилой дом: эвакуировали 10 человек

Причину возгорания выясняют.

Сегодня, 06:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС Сегодня, 06:46
Сегодня, 06:46
57
Фото: МЧС

В городе Шахтинске Карагандинской области загорелся легковой автомобиль во дворе пятиэтажного жилого дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС. По данным ведомства, в результате пожара произошёл хлопок газо-воздушной смеси, после чего пламя перекинулось на балконы второго и третьего этажей.

На место оперативно прибыли спасатели, которые эвакуировали 10 жильцов по лестничному маршу. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет — пожар удалось полностью ликвидировать.

Самое читаемое

Наверх