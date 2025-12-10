В Карагандинской области открылся новый центр оперативного управления на базе городского отдела полиции Шахтинска. Центр создан в рамках реализации принципа "Закон и порядок" и призван повысить уровень общественной безопасности и эффективность профилактики правонарушений, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В церемонии открытия участвовал начальник департамента полиции области Негмет Исмагулов, который ознакомился с организацией работы нового объекта и дал рекомендации по его дальнейшему развитию.

Центр оснащён современными техническими средствами: на данный момент к системе подключены 311 камер видеонаблюдения в разных частях города, а также камеры 12 школ и 13 детских садов, что обеспечивает круглосуточный онлайн-мониторинг образовательных учреждений.

По словам начальника дежурной части городского отдела полиции Ерасыла Дуйсекеева, центр уже доказал свою эффективность.

"С его помощью выявлено более 80 правонарушений и раскрыт ряд преступлений. Особое внимание уделяется безопасности в школах и детских садах — защита детей — наш главный приоритет", - сказал он.

Глава департамента поручил расширить сеть видеонаблюдения и установить интеллектуальные камеры с системой искусственного интеллекта в местах массового пребывания людей. Также он провёл рабочую встречу с личным составом полиции, обсудив вопросы профилактики преступности, достигнутые результаты и существующие проблемы.

"Главная задача — не допустить правонарушений в общественных местах и на улицах. Для этого созданы все необходимые условия, и работа должна вестись на высоком уровне. Кроме того, необходимо активизировать профилактику интернет-мошенничества среди населения", — подчеркнул Негмет Исмагулов.

Новый центр оперативного управления станет ключевым элементом системы обеспечения правопорядка и безопасности жителей Шахтинска.