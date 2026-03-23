В городе Шахтинск Карагандинской области в одной из квартир произошёл хлопок газовоздушной смеси бытового газового баллона, сообщает BAQ.kz со ссылкой на МЧС.

Сообщение о происшествии поступило на пульт 112 от полиции.

Спасатели прибыли всего через четыре минуты. На момент их приезда из квартиры валил дым, а мебель и вещи уже горели. С верхних этажей были эвакуированы пять человек, ещё часть жильцов покинула здание самостоятельно. Полицейские помогли остальным покинуть квартиры до прибытия пожарных.

Для пострадавших организовали временное убежище и обогрев с помощью вахтового автомобиля МЧС.

В результате происшествия пострадали восемь человек, среди них пятеро полицейских. Все они доставлены в больницы для оказания помощи.

Пожар был полностью ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства взрыва. На месте продолжают работать пожарные расчёты, спасатели, медики и полиция, а также создали штаб для координации действий.