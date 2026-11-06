В Шардаре 10 семей получили ключи от новых домов

Для десяти семей в Шардаринском районе ожидание собственного жилья закончилось новосельем. Вместо тесноты и жилищной неопределенности – четырехкомнатные дома с собственными участками, газом, водой и всеми необходимыми коммуникациями.

Ключи от нового жилья семьям вручил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Все дома предоставлены в порядке очередности гражданам из социально уязвимых категорий населения.

Речь идет о пяти одноэтажных зданиях, в каждом из которых расположены две отдельные квартиры. Площадь каждой составляет 100 квадратных метров, а прилегающий земельный участок – 600 квадратных метров.

Внутри предусмотрены четыре комнаты, санузел, автономное отопление, установлены пластиковые окна и деревянные двери. Дома подключены к природному газу, питьевой воде, канализации и электричеству. Есть и необходимая дорожная инфраструктура.

Жилье приобретено за счет местного бюджета. Строительство началось в феврале 2026 года и завершилось в установленные сроки. Инвестором проекта выступил Нурсултан Жолдасов.

Во время церемонии Нуралхан Кушеров поздравил новоселов и отметил, что обеспечение населения доступным жильем остается одним из приоритетов государственной политики.

Между тем в Шардаринском районе жилищный вопрос постепенно решается и для других очередников. В 2024 году здесь новоселье отметили 164 семьи, в 2025-м – еще 72. Таким образом, за два года собственное жилье получили 236 семей.

Среди них — многодетные родители, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и другие граждане, нуждающиеся в государственной поддержке.

Для десяти семей нынешнее новоселье стало не просто переездом в новые стены, а возможностью начать новую главу жизни уже в собственном доме.