В шести стационарах Астаны организованы круглосуточные посты полиции для обеспечения безопасности медицинского персонала. Об этом сообщили в Управлении общественного здравоохранения города, передает BAQ.KZ.

Мера принята на фоне участившихся случаев агрессии в адрес медработников со стороны пациентов и их сопровождающих. Охрану обеспечивают сотрудники криминальной полиции и местной полицейской службы департамента полиции Астаны.

По словам заместителя руководителя управления Кадыра Жарасбаева, полицейские дежурят в приёмных отделениях — именно там чаще всего происходят конфликты. Сотрудники правоохранительных органов имеют право пресекать противоправные действия в рамках закона.

На текущий момент посты организованы в трёх многопрофильных городских больницах для взрослых, городской детской больнице №2 и двух республиканских клиниках. В ближайшее время охрана появится также в многопрофильных детских больницах №1 и №3, а также в Городском перинатальном центре. Вопрос находится в стадии согласования с полицией.