В шести больницах Астаны установлены круглосуточные посты полиции для охраны медиков
Полицейские дежурят в приёмных отделениях.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В шести стационарах Астаны организованы круглосуточные посты полиции для обеспечения безопасности медицинского персонала. Об этом сообщили в Управлении общественного здравоохранения города, передает BAQ.KZ.
Мера принята на фоне участившихся случаев агрессии в адрес медработников со стороны пациентов и их сопровождающих. Охрану обеспечивают сотрудники криминальной полиции и местной полицейской службы департамента полиции Астаны.
По словам заместителя руководителя управления Кадыра Жарасбаева, полицейские дежурят в приёмных отделениях — именно там чаще всего происходят конфликты. Сотрудники правоохранительных органов имеют право пресекать противоправные действия в рамках закона.
На текущий момент посты организованы в трёх многопрофильных городских больницах для взрослых, городской детской больнице №2 и двух республиканских клиниках. В ближайшее время охрана появится также в многопрофильных детских больницах №1 и №3, а также в Городском перинатальном центре. Вопрос находится в стадии согласования с полицией.
View this post on Instagram
Самое читаемое
- Трагедия в Алматы: стали известны первые подробности гибели студентки
- "Надо руки мыть в унитазе, так воспитатель говорит": Павлодар охватила волна издевательств в детсадах
- Уснул за рулём: смертельное ДТП произошло на Кордайском перевале
- Обед в столовой закончился уголовным делом для кызылординки
- Что изменится в Казахстане с 1 августа 2025 года