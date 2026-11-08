  • Главная
  • Новости
  • В шести городах Казахстана ожидается ухудшение качества воздуха

В шести городах Казахстана ожидается ухудшение качества воздуха

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 8 ноября в Павлодаре, Алматы, Талдыкоргане, Актобе, Астане и Кокшетау.

8 Ноября 2026, 09:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 8 Ноября 2026, 09:02
8 Ноября 2026, 09:02
240
Фото: Pixabay.com

В шести городах Казахстана 8 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Жителям рекомендуют ограничить время пребывания на улице.

Как передаёт «Казгидромет», днём НМУ прогнозируют в Павлодаре, Алматы и Талдыкоргане. В ночные часы неблагоприятные условия ожидаются в Актобе, Астане и Кокшетау.

Неблагоприятные метеоусловия возникают при сочетании таких факторов, как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Они препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению в приземном слое воздуха.

В такие периоды качество атмосферного воздуха может ухудшаться, что способно негативно отражаться на здоровье людей.

«Казгидромет» рекомендует сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от продолжительных прогулок.

Людям с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и аллергией при выходе на улицу следует иметь при себе необходимые лекарства. Также рекомендуется ограничить физические нагрузки на свежем воздухе, а занятия спортом перенести в закрытые помещения.

Самое читаемое

Наверх