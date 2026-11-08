В шести городах Казахстана ожидается ухудшение качества воздуха
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют 8 ноября в Павлодаре, Алматы, Талдыкоргане, Актобе, Астане и Кокшетау.
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В шести городах Казахстана 8 ноября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Жителям рекомендуют ограничить время пребывания на улице.
Как передаёт «Казгидромет», днём НМУ прогнозируют в Павлодаре, Алматы и Талдыкоргане. В ночные часы неблагоприятные условия ожидаются в Актобе, Астане и Кокшетау.
Неблагоприятные метеоусловия возникают при сочетании таких факторов, как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Они препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению в приземном слое воздуха.
В такие периоды качество атмосферного воздуха может ухудшаться, что способно негативно отражаться на здоровье людей.
«Казгидромет» рекомендует сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от продолжительных прогулок.
Людям с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и аллергией при выходе на улицу следует иметь при себе необходимые лекарства. Также рекомендуется ограничить физические нагрузки на свежем воздухе, а занятия спортом перенести в закрытые помещения.
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